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Manyas Kuş Cenneti'nde göçe hazırlık

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, her yıl 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan 64 hektar alana sahip Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda konaklayan göçmen kuşlar, göç hazırlığına başladı. Şubat- nisan döneminde Afrika ve Güney...

Manyas Kuş Cenneti'nde göçe hazırlık
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, her yıl 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan 64 hektar alana sahip Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda konaklayan göçmen kuşlar, göç hazırlığına başladı. Şubat- nisan döneminde Afrika ve Güney Asya ülkelerinden barınma, yiyecek ve kuluçka için gelen kuşlar, bugünlerde, yavrularını göçe hazırlıyor. Kuluçkadan çıkan kuşların, sürüye dahil olup temmuz başlarında Afrika ülkelerine doğru ilk göç yolculuğuna çıkacağı belirtildi.
Her yıl Avrupa'dan ve Afrika'dan göç eden 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti, şubat- nisan döneminde gelen ak pelikan, karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördek, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi türleri ağırlıyor. Milli Parklar tarafından yaptırılan 50 yapay yuvada kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar kışı da burada geçiriyor. Yavru kuşların büyüyüp uçmaya başlamasının ardından sıcak Afrika ülkelerine göçün başlayacağı belirtildi. Yetkililer göçün eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Tüm yavrular yumurtadan çıktıktan sonra şölen yerine dönen Manyas Kuş Cenneti'nde yavrular anneleri eşliğinde uçmayı öğreniyor.
Kuşların göç hazırlığı ziyaretçiler tarafından kuş gözlem kulesi ve kapalı devre televizyon yayınından izlenebiliyor. Manyas Kuş Cenneti'ne ilk kez geldiklerini belirten bazı ziyaretçiler gözlem kulesinden dürbünlerle izledikleri kuşları görmek için daha sonra yeniden geleceklerini söyledi.

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