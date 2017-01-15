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Manyas Gölü kıyıları buz tuttu

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ne 18 kilometre uzaklıkta bulunan Manyas Gölü'nün kıyıları soğuklar nedeniyle buz tuttu. Her yıl 266 türden yüzbinlerce kuşa ev sahipliği yapan ve Avrupa...

Manyas Gölü kıyıları buz tuttu

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ne 18 kilometre uzaklıkta bulunan Manyas Gölü'nün kıyıları soğuklar nedeniyle buz tuttu.
Her yıl 266 türden yüzbinlerce kuşa ev sahipliği yapan ve Avrupa Konseyi tarafından A Sınıfı Diploma'ya sahip Kuş Cennetinin bulunduğu Manyas Gölü kıyıları, geçen hafta yağan karın birikmesi ve aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Göl kıyısının açığa doğru 100 metrelik bölümünün buz tutması yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için göl kıyısına Kuş Cenneti Milli Park görevlileri 600 kilogram yem attı.
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