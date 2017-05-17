Mantarcılık sektör bu öğrencileri bekliyor

İZMİR, () - EGE Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan mantar üretim tesisinde, Mantarcılık Programı öğrencileri tarafından günde 1 tonluk üretim yapılıyor. Mantarlar, pazarda 'üniversite mantarı' diye satılıyor.

Son 10 yıl içinde hızla büyüyen ve beyaz şapkalı kültür mantarının yanı sıra istiridye mantarı gibi yeni lezzetleri halkın damak tadına yerleştiren mantarcılık sektörü, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve Ar- Ge faaliyetlerini hızlandırmak için, uzman teknikerlere büyük ihtiyaç duyuyor. Mezunları arasında Türkiye'nin en önemli mantar yetiştiricisi firmalarında üretim müdürü ve üretim sorumluları bulunan Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu (MYO) Mantarcılık Programı, sektörün uzman tekniker ihtiyacını karşılamaya aday.

Bergama MYO Müdürü Prof. Dr. Metin Artukoğlu ve Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erkan Eren, sektörün Ege Üniversitesi'nden sürekli olarak mezun talep ettiğini, programın yeniden öğrenci alımına başlaması halinde tüm taleplerin en yüksek kalitede eğitim ve üretim becerisine sahip mezunlarla karşılanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Artukoğlu, öğrenci alınmaya başlanması ile birlikte Ege Üniversitesi mantar üretim tesisinin de faaliyete geçeceğini hatırlattı.

PAZARDA HALA 'ÜNİVERSİTE MANTARI' DİYE SATILIYOR

Mantarcılık eğitiminde ancak teorik uygulamanın pratik uygulama ile desteklenmesi halinde fark yaratılabileceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Eren, Türkiye'de mantar üretim tesisi bulunan tek programın Ege Üniversitesi Mantarcılık Programı olduğunu söyledi. Bergama MYO içinde yer alan mantar üretim tesisinin altyapı, donanım ve iklimlendirme şartlarının ancak Avrupa'da bir enstitüde bulunabileceğini söyleyen Eren, “Üretim yapılan dönemde öğrenciler, yetiştirdikleri mantarın satışını da kendileri yapıyordu. Gerek yerel yönetim ile irtibata geçen gerekse de pazarlarda ürettiği mantarı satan öğrencilerimiz Bergamalılara şu anlayışı yerleştirdi; 'Sağlıklı ve lezzetli mantar, Ege Üniversitesi'nde yetiştirilir.' Bir süredir öğrenci alamamamıza rağmen pazarda yerel üreticiler mantarlarını hala 'üniversite mantarı' diye satıyor" diye konuştu.

Mantar üretim tesisinde halen büyük çaplı, ticari bir işletmenin altyapı, donanım ve iklimlendirme sisteminin minyatürize edilmiş halinin kullanıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Eren, Ege Üniversitesi dahilinde uygun şartların oluşturulması halinde günde 1 tonluk üretimle, pazar sıkıntısı yaşamadan döner sermayeye katkıda bulunacak potansiyele sahip olduklarını söyledi.

'BU TESİSİN TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK'

Mantarcılık Programı öğrencileri ile birlikte akademisyenlerin kuruluşunda birlikte çalıştıkları üretim tesisinin Türkiye'de benzeri bulunmuyor. Altyapı, donanım ve iklimlendirme sisteminin, yazılım ve uygulamasının tamamı Ege Üniversitesi tarafından yapılan üretim tesisi, büyük ölçekli ticari bir tesisin minyatürü olarak hizmet veriyor. Bergama MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Levent Türkler, Bergama MYO'da hayata geçirilen yüzde 100 Ege Üniversitesi yazılım ve donanımına sahip sistemin gelecekte özel sektörde her ölçekte kurulmak istenen mantarcılık üretim tesislerine de uygulanabileceğini söyledi.

BERGAMALILAR DA MANTAR YETİŞTİRMEYİ ÖĞRENDİ

Merkezden uzak 114 köyü bulunan Bergama'da en önemli sorunlardan birini, alternatif ürün üretilememesi nedeniyle Bergama merkeze göç oluşturuyor. Ege Üniversitesi Mantarcılık Programının sadece öğrenciler için değil Bergamalılara da eğitim verdiğini belirten Bergama MYO Müdür Yardımcısı ve Mantarcılık Programı öğretim elemanı Dr. Mehmet Çetin, 2015 yılında Ege Üniversitesi, Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Bergama Belediyesi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen beyaz şapkalı ve istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitiminin Bergamalılar'a üretilecek yeni bir ürün alternatifi yarattığını söyledi. 192 saatlik 3 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimde 12 kursiyere kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda kompost hazırlama, örtü toprağı hazırlama, mantar üretim aşamaları ve hasat konularında eğitim verildiğini belirten Dr. Çetin, üretim sonunda satışların da kursiyerler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bunlara ek olarak yaşadıkları yerde ve evlerinde istiridye mantarı üretimi yapabilmeleri konusunda eğitimler de verildiğini ifade eden Dr. Mehmet Çetin, “Bitkisel atıklar ya da ağaç kütükleri üzerinde mantar üretim tekniklerini öğrenen kursiyerlerin ekonomilerine de katkıda bulunduk" dedi. Dr. Çetin, gelecek günlerde sadece Ege Bölgesi için değil Türkiye çapında belli başlı mantarların üretimi konusunda eğitim programları düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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