Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye...

Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.
Olay, dün Pülümür ilçesindeki Kırdım köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya giden Seyit Ali Demir, saat 14.00 sıralarında, kayalık alan üzerindeyken dengesini kaybederek düştü. Demir'in uçuruma düştüğünü fark eden arkadaşları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarın ardından saat 16.00 sıralarında olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Demir'in düştüğü yere araçla ulaşım sağlanamayınca ekipler 4 saatlik yürüme mesafesinin ardından bölgeye ulaştı. AFAD ekiplerince bacağından yaralı halde mahsur kaldığı yerden kurtarılan Demir, sedyeye alınarak 4 saatlik zorlu yürüyüş sonrası, geceyarısı Kayabel köyüne getirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Demir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328