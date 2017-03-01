Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi
SAT ve SAS komandoları Fırat...
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi

Mantar deposunda karakulak yakalandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar deposunda karakulak yakalandı. Hayvanın geçen ay da aynı bölgede yakalanan karakulak olduğu belirtildi. Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde oturan Ali Uygun,...

Mantar deposunda karakulak yakalandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar deposunda karakulak yakalandı. Hayvanın geçen ay da aynı bölgede yakalanan karakulak olduğu belirtildi.
Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde oturan Ali Uygun, sabah saatlerinde mantar deposuna girdiğinde garip sesler duydu. Depoyu arayan Ali Uygun, içeride saklanan karakulak olduğunu gördü. Deponun kapısını kapatan Ali Uygun, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Depoya giren karakulağın yakınlarda avladığı tavukları burada yediği anlaşıldı.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki karakulağın daha önce de bölgedeki bir kümese girerek yakalandığı ve GPS cihazıyla takip edildiği belirtildi. Karakulağın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alınarak tekrar doğaya bırakılacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.