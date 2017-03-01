Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar deposunda karakulak yakalandı. Hayvanın geçen ay da aynı bölgede yakalanan karakulak olduğu belirtildi.

Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde oturan Ali Uygun, sabah saatlerinde mantar deposuna girdiğinde garip sesler duydu. Depoyu arayan Ali Uygun, içeride saklanan karakulak olduğunu gördü. Deponun kapısını kapatan Ali Uygun, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Depoya giren karakulağın yakınlarda avladığı tavukları burada yediği anlaşıldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki karakulağın daha önce de bölgedeki bir kümese girerek yakalandığı ve GPS cihazıyla takip edildiği belirtildi. Karakulağın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alınarak tekrar doğaya bırakılacağı kaydedildi.

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