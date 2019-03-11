Mansur Yavaş'la ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'millet ittifakı'nın desteklediği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında düzenlenen iddianameyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yavaş hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, iddianamenin, 8 Mart'ta kabul edildiği vurgulandı. Yavaş'a beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligatın gönderildiği de belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşteki Necmettin Kesgin vekilleri Avukat Levent Ekmen ve Avukat Özgür Ilgaz'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Avukat Mansur Yavaş hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından suç duyurusunda bulunmaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1136 Sayalı Avukatlık Kanununun 58 ve devamı maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmesi talebinde bulunulduğu, Avukatlık Kanununda öngörülen yasal süreç sonrasında verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına en yakın Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tevdi edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5 günlük yasal süre içerisinde iddianame düzenlenerek 'son soruşturma' açılması talebiyle 7 Mart 2019 tarihinde dosyanın Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince de iddianame 8 Mart 2019 tarihinde kabul edilerek ilgiliye beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligatın gönderildiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."