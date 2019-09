Mansur Yavaş'ın 'sahte senet' davası başladı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından yargılanmasına başlandı. Mansur Yavaş, yurt dışında olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi göndererek, şikayetçi iş adamı Necmettin Kesgin de can güvenliği olmadığı iddiasıyla duruşmaya katılmadı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Mahkeme Başkanı Hasan Şatır dosyaya giren evrakları okudu. Şatır, Mansur Yavaş'ın vekilleri aracılığıyla duruşma günü yurt dışında olacağını ve duruşmaya katılamayacağı yönünde mazeret dilekçesini sunduğunu belirtti.

'YAKALAMA KARARI ÇIKARTILSIN TALEBİ'

Necmettin Kesgin'in duruşma salonunda bulunmadığını belirten mahkeme, avukatına söz verdi. Avukat Özgür Ilgaz, "Müvekkilim duruşmaya katılmak için adliyeye geldi. Ancak bana söylediğine göre, sözlü tacize uğramış, 'güvenliğim yok' diye duruşmaya gelmeyeceğini söyledi. Öte yandan davaya katılma talebimiz var. Dosyaya sunduğumuz dilekçede belirttiğimiz nedenlerle soruşturmanın genişletilmesi talep ediyoruz. Ayrıca sanık duruşma gününü önceden biliyor olmasına rağmen yurtdışına çıkmıştır. Mazeretinin reddi ile hakkında yakalama kararı çıkartılmasını ve yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep ediyoruz" dedi.

'BERAAT KARARI VERİLSİN'

Mansur Yavaş’ın avukatı Mustafa Ekinci, katılma taleplerine bir diyecekleri olmadığını belirterek, "Ancak müşteki can güvenliği meselesi varsa bunu ilgili birimlere bildirmesi gerekirdi. Öte yandan 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçunun şikayete bağlı ve 6 aylık süresi vardır. Bu süre geçilmiştir. Bu nedenle bu suç yönünde düşme kararı verilmesi gerekir. 'Görevi kötüye kullanma' suçu yönünden de; müvekkilin şahsi alacağı görev suçu olmadığı gibi takip talebinde 'tahsilde mükerrer olmamak kaydıyla' diye not düşülmüş. Bunlarda suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığını gösterir. Bizce derhal beraat kararı verilmesi gerekir" diye konuştu. Müşteki vekilinin yurtdışı çıkış yasağı ve yakalama kararı taleplerinin kabul edilmemesini isteyen Avukat Hıfzı Çubuklu da "Görevi kötüye kullanma suçlaması yönünden beraat kararı, diğer suçlama ile ilgili düşme kararı verilmesi gerekir. Bu nedenle müvekkil sanığın duruşmaya katılıp savunması alınmaksızın talebimiz doğrultusunda hüküm kurulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf avukatlarının talebini değerlendiren mahkeme, ara kararında, Mansur Yavaş'ın duruşmaya katılmama yönündeki mazeret dilekçesinin kabulüne, Necmettin Kesgin'in avukatının Yavaş hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'yakala kararı' yönündeki taleplerinin reddine hükmetti. Yavaş ve Keskin’e bir sonraki duruşmaya katılmaları için çağrı gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.