Manisalılar beyaz örtünün keyfini sürdü (3)

SÜS HAVUZLARI BUZ TUTU

Manisa'da geçen cumartesi gününden bu yana 2 gün arayla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz ve gece hava sıcaklığı eksi değerlerde seyrettiği kentte, dondurucu hava, süs havuzlarının buz tutmasına yol açtı. Kenti simge değerlerinin yer aldığı havuzların yanı sıra sitelerin dev yüzme havuzları da buz tuttu.

Yunusemre'nin Muradiye Mahallesi'nde ise bir sitenin yüzme havuzu dondu. Buz tutan havuzda oynayan site sakinleri, renkli görüntüler oluşturdu. Site sakinlerinden Kubilay Genç, "Daha önceki yıllarda hiç bu kadar soğuk olduğunu görmemiştim. Sitemizin havuzu hiçbir şekilde buz tutmamıştı. İlk defa bu sene buz tuttu. Üzerinde yürünebilecek seviyeye geldi. Çocuklar düşüp zarar görmesin diye de havuzun etrafına güvenlik şeridi çektim. Hava gerçekten çok soğuk ve karlar erimiyor bir türlü" diye konuştu.

ÇOCUKLARDA KAR SEVİNCİ

Kar yağışı nedeniyle merkezde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde okulların tatil edildiği haberi üzerine öğrenciler, soluğu okul bahçelerinde aldı. Kar savaşına başlayan öğrenciler, doyasıya eğlendi. Yıllardır bu kadar fazla kar görmediklerini anlatan öğrenciler, okulların tatil edilmesine çok sevindiklerini söyledi. Aralıksız süren kar yağışının altında kartopu oynayan öğrencilere, öğretmenleri de eşlik etti.

BİR YANDAN TEMİZLİK BİR YANDAN KAR SAVAŞI

Esnaf dükkanlarının önlerindeki karları temizlemek için çalışmaya başladı. Karları küreyen esnaf, eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan esnaf, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kentte trafik de ana caddelerde sorunsuz ilerlerken, bazı ara sokaklarda sürücüler zorlandı.

Ayrıca Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün öğleden itibaren yarın saat 17.00'ye kadar engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Nermin UÇTU- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () -

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