Manisalılar 15 Temmuz'da meydanları doldurdu

MANİSA'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Manisalılar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü, şehitler için dua etti.15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği öncülüğünde, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş başlamadan önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na girmek isteyenler didik didik arandı. Meydanda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Meydanı da polis köpekleri tarafından arandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mehter takımı eşliğinde dev Türk bayraklarını taşıyarak yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi. Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar ellerindeki fenerlerle gökyüzünü aydınlattı. Cumhuriyet Meydanı'nda Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi. Gecede Kuran-ı Kerim ve sala okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dev ekranlardan canlı olarak izlendi.Gecede konuşan ve 15 Temmuz darbe girişiminde milletin büyük bir destan yazdığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülkemiz her zaman içeride ve dışarıda tehditlere maruz kalıyor. Biz bu tehditleri milletin birlik ve beraberliğiyle bertaraf ediyoruz. Vatan toprağını hainlere vermeyeceğiz" dedi.AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "Türk Milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 15 Temmuz gecesi 40 yıllık terör örgütünü 24 saat dolmadan yok etti. Mücadele devam edecek, yurt dışına kaçan darbeciler de tek tek getiriliyor" dedi.Ayrıca gecede konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anarak milletin dik duruşu ile büyük bir zaferin ikinci yılını kutladıklarını belirtti.

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