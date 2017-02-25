Manisalı Yeliz böbrek bekliyor

MANİSA'da böbrek yetmezliği nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Yeliz Kocabıyıkoğlu sağlığına kavuşmak için organ nakli olmayı bekliyor.Merkez Yunusemre İlçesi'nde oturan, idrar torbası doğuştan çalışmadığı için tedavi gören 7'nci sınıf öğrencisi Yeliz Kocabıyıkoğlu'nun, sağlığına kavuşması için böbrek nakli yapılması gerekiyor. 6 yaşındayken bağırsağından idrar torbası yapılan Yeliz, böbrek yetmezliği nedeniyle 8 aydan bu yana diyalize bağlı yaşamını sürdürüyor. Babasından 5 yıl önce ayrılıp, ardından boşanan 34 yaşındaki annesi Dünya Güneş ile birlikte dedesinin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki derme çatma evine taşınan Yeliz, hastalığı yüzünden bu yıl okulu da bırakmak zorunda kaldı. Annesinin dokusu uymadığı için bir böbreğini veremediği Yeliz Kocabıyıkoğlu, "Kendimi bildim bileli tedavi görüyorum. Bu yüzden bu sene okulu da bırakmak zorunda kaldım. Hastalığıma bir çare bulunsun. Arkadaşlarım gibi okula gitmek istiyorum. Evde durmaktan sıkıldım. Bana biran önce böbrek bulunmasını istiyorum" diye konuştu.Yeliz'in tedavisi için haftada 3 kez İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne gittiklerini ve bu nedenle çalışamadığını anlatan anne Dünya Güneş, 930 lira evde bakım parası dışında hiçbir geliri olmadığını söyledi. Kızına uygun böbreğin bulunmasını beklediklerini dile getiren anne Dünya Güneş, şöyle konuştu:"Kızıma bir böbrek bulunarak, arkadaşları gibi okula gitmesi ve normal hayatına devam etmesini istiyorum. İzmir'e gidip gelmek hem beni hem de kızımı yoruyor. Ev hanımıyım. Herhangi bir gelirim yok. Babamın yanında kalıyorum. Babam da belirli bir yere kadar bana yardım edebiliyor. Kızıma baktığım için çalışamıyorum. Bütün günümüz diyalize gidip gelmekle geçiyor. Bu sene okulu dondurmak zorunda kaldık. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum" diye konuştu.

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