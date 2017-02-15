Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Manisalı belediye işçisi mültecilerin Robin Hood'u oldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'daki bir ilçe belediyesinde işçi, 47 yaşındaki Halil Uysal, sosyal medyada başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi mültecilere 1000 kişilik çorba dağıtıyor. Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde belediye...

Manisalı belediye işçisi mültecilerin Robin Hood'u oldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'daki bir ilçe belediyesinde işçi, 47 yaşındaki Halil Uysal, sosyal medyada başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi mültecilere 1000 kişilik çorba dağıtıyor.
Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde belediye işçisi 4 çocuk babası Halil Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden Suriyeli, Afgan ve Iraklı sığınmacılar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren hayırseverlerin desteği ile pişirilen 1000 kişilik çorbayı, 15 gündür kapı kapı dolaşarak, ailelere ulaştıran Uysal, adeta zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen bir halk kahramanı Robin Hood ruhunu Manisa'da yaşatıyor. Mülteci aileler ise ellerinde çorba tabakları ile her gün Uysal'ın yolunu gözlüyor.
AİLELER MEMNUN
Belediyedeki işinin ardından çorba dağıtıman Halil Uysal, mart ayı sonuna kadar sürdüreceği kampanyaya katılmaları için hayırseverlere çağrıda bulundu. Uysal, şöyle dedi:
"Ülkelerinde iç savaş, terör, yoksulluk gibi sorunlarından dolayı ülkemize sığınan Suriyeli, Afgan ve Iraklı ihtiyaç sahibi ailelerimizi daha önce tespit ettik. Çoğunluğu inşaat ve ovalarda çalışan bu aileler, Manisa'da kar yağışının başlamasıyla çalışamadı. Bu kampanya ile mart sonuna kadar çorba dağıtmaya devam edeceğim. Bazı aileler bize 'Verdiğiniz çorbayı iki gün boyunca içiyoruz. Siz gelmezseniz biz bu çocuklarla burada aç kalırız' diyor." 
Manisa'ya 6 ay önce Manisa'ya yerleşen 11 çocuk babası Mühim Hasan, çorba dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mühim Hasan, "İyi güzel çok güzel. Hayırseverlere de teşekkür ederim" dedi. Bir diğer mülteci Şaban Hasan ise, kendilerine sahip çıkan hayırseverlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.