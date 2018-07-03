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Manisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepki

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()- MANİSA'da bir grup kadın, çocukları ile birlikte Türkiye'de son günlerde artan çocuk istismarı, kaçırma ve tecavüz olaylarına protesto etti. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklarıyla...

Manisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepki

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()- MANİSA'da bir grup kadın, çocukları ile birlikte Türkiye'de son günlerde artan çocuk istismarı, kaçırma ve tecavüz olaylarına protesto etti.
Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklarıyla birlikte toplanan 20 kadın, 'Hadım değil idam istiyoruz', 'Çocuklar susar ama ben susmam', 'Minik bedenime, minik yüreğime dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Eylemde çocuklar ise 'Bir çocuğun çıkardığı ses olmak zorundayız' yazılı dövizlerle büyüklere önemli mesajlar verdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan ev hanımı Suna Yalvaç, toplumun sesi olmak için toplandıklarını belirtip, "Öldürülen, işkence gören Leyla, Eylül, Irmak ve daha nice ismini saymaktan üzüntü duyduğumuz çocuk var. Son 3 yıl içinde 13 bin çocuk istismar mağduru oldu. Evlatlarımıza bunu yapan gerek hapishanelerde, gerekse kaçak durumda bizlerin arasında dolaşan insan görünümlü bu yaratıkların idamını istiyoruz. Bunun için devlet kademelerinin en üst ve en alt tabakalarından gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından kalabalık, 'Ben Eylül'ün, Irmak'ın ve daha nice masumun annesiyim', 'Artık ateş sadece düştüğü yeri yakmasın', 'Susma Manisa susma Türkiye' sloganları attıktan sonra eylemlerini olaysız bir şekilde sonlandırdı. 

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