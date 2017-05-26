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Manisa’da şehit olan er Kırşehir'de toprağa verildi

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR () - MANİSA'da bağırsak enfeksiyonu saygınının olduğu 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda belirlenemeyen bir nedenle şehit düşen Kırşehirli er Hüsnü Özel, Mucur İlçesinde toprağa verildi. İki yıl...

Manisa’da şehit olan er Kırşehir'de toprağa verildi

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR () - MANİSA'da bağırsak enfeksiyonu saygınının olduğu 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda belirlenemeyen bir nedenle şehit düşen Kırşehirli er Hüsnü Özel, Mucur İlçesinde toprağa verildi.
İki yıl önce babası vefat eden piyade er Hüsnü Özel'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, İzmir'deki Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Mucur’daki baba ocağına getirildi. Mucur Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazına Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Varol, belediye başkanları, kaymakamlar, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından er Hüsnü Özel'in cenazesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki Şehitlik Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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