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Manisa’da 5.4’lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)
GENEL 23.01.2020, 20:34
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DEPREMZEDELER 2’NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYOR
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor. Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu. Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
Cemil SEVAL/MANİSA,()
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