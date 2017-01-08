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Manisa'nın Gördes İlçesi'nde eğitime kar engelli

MANİSA'da hafta sonu etkisi gösteren kar yağışı nedeniyle Gördes İlçesi'ndeki tüm okullar, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören okullarda eğitime yarın için...

Manisa'nın Gördes İlçesi'nde eğitime kar engelli
MANİSA'da hafta sonu etkisi gösteren kar yağışı nedeniyle Gördes İlçesi'ndeki tüm okullar, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören okullarda eğitime yarın için bir gün ara verildi.
Manisa il genelinde haftasonu etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerdeki okullar yarın için bir gün tatil edildi. Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Gördes İlçesi'ndeki tüm okullar, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşımalı eğitim alan kırsal mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bir günlük tatil verildi. Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerindeki okullarda ise eğitime devam edeceği bildirildi.

 

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