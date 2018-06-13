Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi merkezli olarak İzmir ve Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmam üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı. Manisa...

Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
MANİSA'nın Turgutlu ilçesi merkezli olarak İzmir ve Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmam üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta Turgutlu ilçezsi olmak üzere İzmir ve Konya'da geçen 7 Haziran'da, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri, evleri ve otomobillerindeki aramalarda, 3'ü kurusıkı 4 tabanca, ruhsatsız 1 av tüfeği, çeşitli çaplarda 13  fişek, 18 dolu av tüfeği kartuşu, 1 hassas terazi, 5 ile 80 santimetre uzunluğunda toplam 13 kök Hint keneviri, 61 gram esrar ve bir miktar sahte para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., S.N., E.C., A.C., U.H., C.C., Ş.A., S.C. ve M.S. uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325