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Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

MANİSA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 askerden 16'sı gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manisa merkezli olarak İzmir, Ankara, İstanbul,...

Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
MANİSA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 askerden 16'sı gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manisa merkezli olarak İzmir, Ankara, İstanbul, Amasya, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Hakkari, Isparta, Şırnak, Van ve Yalova'da FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 14 ilde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, 18'i muvazzaf, 2'si görevden ihraç edilmiş toplam 20 askeri personelden 16'sı gözaltına alındı. Diğer 4'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan askerler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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