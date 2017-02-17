Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi Bylock programını kullandıkları belirlenen 27 emniyet personeli ve 2 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Manisa merkezli Balıkesir, Bursa ve Kocaeli illerinde bu sabah, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen toplam 27 emniyet mensubu ile 2 infaz koruma memuru olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.