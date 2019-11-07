banner314

banner325

Son Dakika

Manisa kan bağışında Türkiye'de üçüncü

MANİSA Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, kan bağışı toplamada nüfusa oranla değerlendirildiğinde Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldıklarını söyledi. Nardal, geçen sene 66 bin 93 ünite kan topladıklarını hatırlatıp,...

GENEL 07.11.2019, 15:14
MANİSA Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, kan bağışı toplamada nüfusa oranla değerlendirildiğinde Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldıklarını söyledi. Nardal, geçen sene 66 bin 93 ünite kan topladıklarını hatırlatıp, "Bu rakam, genel merkezin vermiş olduğu hedeften daha yüksek" dedi.

Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Manisa'daki hastanelerde 58 bin 700 ünite kan kullanıldığına dikkat çeken Nardal, "İlimiz genelindeki kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşıladık. Elimizde kalan kanları ise Ege Bölgesi'nde bulunan diğer hastanelere yolladık" dedi. Kuruldukları 2002 yılından bu yana sadece Manisa ve ilçelerinden kan bağışlarını kabul ettiklerini belirten Dr. Nardal, "Kurulduktan sonraki 3 yıl kendi esaslarımıza göre kan bağışı alıyorduk. Bunun devamlı olması gerekiyor. Herhangi bir doğal afette süratli hareket etmemiz lazım. Çünkü aldığmıız kanın mutlaka 6 veya 8 saat içerisinde testlerden geçirilmesi gerekiyor: Alınan kan doğrudan doğruya hastaya verilemez. bazı hastalıkların tespiti için testen geçirilir. Testen geçirilmiş, sağlam kanlar, hastanelere verilmek üzere stoklanır" dedi.

'68 MERKEZ ARASINDA İLK 3 ARASINDAYIZ'

Geçen yıl 66 bin 93 ünite topladıklarını altını çizen Nardal, "Bu rakam, genel merkezin vermiş olduğu hedeften daha yüksek. Bu sene de bu rakamı 2 bin, 2 bin 500 arası arttıracağımızı düşünüyorum. Halkımızı çok iyi bilinçlendirdik. Resmi kurumlar bizlere aynı zamanda destek veriyor. Sivil toplum örgütleri, askeriyemiz, üniversitemiz ile işbirliği içindeyiz. Güçlü bir ekibimiz var. Ülkemizde 68 kan bağışı merkezi var. Bu 68 merkezin içinde kan bağışı toplamda mesir ve Konya'nın ardından 3'üncü sıradayız ama bu hiçbir zaman yeterli değil. Bunu daha da yükseğe çıkaracağımızı umuyoruz. Genel Merkezimizin istatistiklerine göre Mersin, Konya ve Manisa üst sıralarda bulunuyor. Bu onur verici. İzmir Bölge'ye bağlıyız. Bölgemiz, Türkiye ön sırada geliyor" dedi.

'KAN VERMEK KAN HÜCRELERİNİ GENÇLEŞTİRİR'

Kan bağışında bulunmaktan endişe edenler olduğuna dikkati çeken Nardal, şöyle devam etti:

"Sağlıklı, gönüllü kişilerin kan bağışlarını kabul ediyoruz. Kan bağşı yaacak kişinin önce kan değerlerine bakıyoruz. Erkekler yılda 4 kadınlar ise 3 defa kan verebilir. Bir ünite kan 3 kişiye hayat veriyor. Dolayısıyla 3 kişinin yaşamasına sebep oluyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Bağışlanan kan kullanıldığında, o kişiye mesajla bilgilendirmede bulunuluyor. Kan vermek ayrıca kan hücrelerinin gençleşmesine sebep oluyor. İnsanı gençleşiyor. Yani kan tazeleniyor."
 

Yorumlar (0)
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:35
Öğle 12:53
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5