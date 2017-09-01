Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Manisa'dan kurban manzaraları

MANİSA'da vatandaşlar kurbanlarını belediyeler tarafından belirlenen alanlarda kestirdi. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında ve çocukların gözü önünde kurban kesenler de oldu. Manisa'da vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için sabahın...

Manisa'dan kurban manzaraları
MANİSA'da vatandaşlar kurbanlarını belediyeler tarafından belirlenen alanlarda kestirdi. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında ve çocukların gözü önünde kurban kesenler de oldu.
Manisa'da vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için sabahın erken saatlerinden itibaren, belediyeler tarafından belirlenen açık pazar yerlerine ve mezbahalara koştu. Bazı vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları otomobilLerinin bagajında taşımaları dikkat çekti. Kurbanlık kesimi sırasında zaman zaman zor anlar yaşayanlar oldu. Kurbanlık bir dananın kesim için 8 kişi tarafından yere yatırılması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntülere de rastlandı. Çocukların gözü önünde kurban kesenlerin yanı sıra çocuklarının eline bıçak verip, kurban derisi yüzdürenler de oldu. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında da kurban kesenler olması dikkati çekti.
Kurban kesimleri sürerken, bayramın birinci günü de hayvan pazarlarında kurban satışları devam etti. Kurbanlık alımını son dakikaya bırakanlar, fiyatların 100 lira kadar düştüğünü belirtirken, sıkı pazarlıklar yaşandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314