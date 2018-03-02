Manisa'dan Afrin'deki Mehmetçiğe üzüm ve mesir macunu

MANİSA Ticaret Borsası ile Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği işbirliğinde, Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe 100'er gramlık 30 bin kuru üzüm ve bütün askerlere yetecek kadar şifalı mesir macunu gönderileceği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki terör odaklarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerine, Manisa'nın şifalı mesir macunları ve enerji deposu kuru üzümleri gönderilecek. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un girişimleriyle harekete geçen Manisa Ticaret Borsası ile Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği işbirliğinde, Mehmetçiğe kuru üzüm ve mesir macunu gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Mesir macunlarını ve kuru üzümleri bölgeye göndermeden önce Manisa Ticaret Borsası'nda açıklama yapıldı. Borsa Başkanı Sadık Özkasap, operasyonun başarıyla tamamlanacağına inandıklarını söyledi. Özkasap, "Askerlerimize Sultani kuru üzüm ve Manisa mesir macunu gönderiyoruz. Devletimizin ve tüm kahraman güvenlik kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir defa daha belirtiyoruz" dedi.

MESİR FESTİVALİ ZAFERLE KUTLANSIN

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise nisan ayı sonunda yapılacak Manisa Mesir Festivali'ne kadar operasyonun zaferle sonuçlanmasını diledi. Tanık, "Manisa'nın bayramı olan değerli mesir geleneğinde zaferle kutlamak istiyoruz. Bu anlamda da bütün Manisalılar olarak bu harekatın, devletimizin, ordumuzun, askerlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Manisa'nın iki değerli ürününü, üzüm ve şifalı mesir macunumuzun oradaki askerlerimize kuvvet vermesi, güç vermesi, kış şartlarında onlara enerji vermesini umut ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen güçlerin olduğunu söyledi. Baybatur, "Türkiye'nin artık tekrar eski günlerine dönüp diz çöken, aman dileyen, el avuç dilenen bir Türkiye haline gelmesini isteyenler var. Mehmetçiğimiz, silahlı kuvvetlerimiz, şimdi polis özel harekatımız hem Türkiye içindeki hem dışındaki operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu ile beraber, karşı bir duruş sergiliyoruz. Türkiye, kendi askerinden ÖSO unsurlarına kadar, yemesi, içmesi, kılık kıyafeti, donanımı, silah ihtiyacı, mermi ihtiyacı, aklınıza ne geliyorsa devletimiz bunu fazlasıyla karşılıyor" dedi.

AK Partili Baybatur, Suriye sınırına gittiğini ve oradaki askerlere konuştuğunu anlattı. Askerlerle bazı diyaloglarını anlatan Baybatur, şöyle konuştu:

"Orada gördüğümüz tablo bizleri hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi. Gururlandırması, oradaki askerlerimizin hakikaten o inançlı duruşları, sivillere zarar vermeden operasyonları tamamlama noktasındaki niyeti ki orada özel kuvvetler subayıyla görüştüğümüz zaman, 'Biz 48 saat içerisinde istesek Afrin'e gireriz. Hiç problem değil. Yukarıdan uçaklar, arkadan tanklar, top atışları, obüs atışları, biz girer orayı dümdüz ederiz. Ama biz oradaki bir tane sivile zarar vermekten imtina ederiz. Günahsız insanların kanının akmasını hiç istemiyoruz. Biz birileri gibi şehirleri üstlerinden, kadın, çoluk, çocuk demeden bombalayamayız' dedi. Bizim böyle bir usulümüz yok. Devlet geleneğimizde yok, inancımızda yok. O bölgeyi gezerken havanın soğuk olması, Mehmetçiğimizin oradaki bu arzusu, gayreti ve şevkini gördükten sonra kendimce şunu söyledim; Bu çocuklara hediye mukabilinden de olsa bir şeyler yapmamız lazım. İhtiyaçları yok. Devletimiz gereğini yapıyor ama kendi içimde böyle bir şey tasarladım. Cephede ceplerinde olsun hem glikoz gereği hem enerji verir kardeşlerimize. Hem de onlara Manisa olarak desteğimizi böyle ufak hediyelerle gösterelim istedik. 30 bin 100'er gramlık üzüm paketini Mehmetçiğimize göndereceğiz. Operasyondayken ceplerine koyacak şekilde olacak, canları istedikçe bunu tüketsinler istiyoruz. Oradaki doktorlarımız askerlerimize iyi bakıyor ama bizim şifa timsali olan bir mesir macunumuz var. Oradaki askerlerimize yetecek kadar mesir macunu göndereceğiz. Onlar da orada kimyasal ilaçları kullanacaklarına şifalı mesir macunu kullansınlar, dirençleri artsın, şifa olsun."



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