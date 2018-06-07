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Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 12 koyun telef oldu

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, dağlık alanda otlayan 37 koyundan 12'si yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Hacıhaliller Mahallesi'ndeki ahırdan çıkardığı koyunlarını Çinan Mahallesi Altıeylül mevkisine otlatmaya götüren Zülfikar...

Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 12 koyun telef oldu
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, dağlık alanda otlayan 37 koyundan 12'si yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
Hacıhaliller Mahallesi'ndeki ahırdan çıkardığı koyunlarını Çinan Mahallesi Altıeylül mevkisine otlatmaya götüren Zülfikar Ülkü (54), dün akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanağa yakalandı. Ülkü'nün sürüsü, bir ağacın altında toplandı. Gök gürültülü sağanak sırasında, küçükbaş hayvanların altında bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 12 koyun telef oldu. Yıldırımın düşen ağacın uzağında olan Ülkü ise yaralanmadı. Olay sonrası şok geçiren Ülkü, "Tüm sermayem bu hayvanlardı. Başka gelir kaynağım yok. Zararım büyük" dedi. Kendisine bir şey olmadığı için teselli bulduğunu söyledi.

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