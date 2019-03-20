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Manisa'da yakalanan 42 kiloluk balık, Simav'da satıldı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk dev yayın balığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde kısa sürede satıldı. Simavlı balıkçı Bahri Tumbay, Salihli'deki Demirköprü...

Manisa'da yakalanan 42 kiloluk balık, Simav'da satıldı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk dev yayın balığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde kısa sürede satıldı.
Simavlı balıkçı Bahri Tumbay, Salihli'deki Demirköprü Barajı'nda 1 metre 20 santimetre uzunluğunda 42 kiloluk yayın balığı yakaladı.Balık, Simav'a getirilerek, satış öncesi balık pazarında teşhir edildi. Vatandaşlar heybeti karşısında şaşkınlık yaşadıkları dev balıkla fotoğrafı çektirmek için adeta yarıştı. Yayın balığı, kilosu 35 liradan satıldı.
Balıkçı Bahri Tumbay, "Balık sezonunun son günü şans yüzümüze güldü. Demirköprü Barajı'nda ağlarımıza takılan dev yayın balığını 5 gün soğuk hava deposunda bekletip, bugün de Simav Balık Pazarı'nda kilosu 35 liradan sattık" dedi.

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