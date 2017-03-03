Manisa'da sopa ve kürekli hırsız nöbeti

MANİSA'da son zamanlarda artan hırsızlık olayları nedeniyle Yeni Mahalle sakinleri, ellerinde sopa ve küreklerle nöbete başladı. Mahalle sakinleri, polisin hırsızlık olaylarına karşı gece belli saatlerde devriye görevine çıkmasını istedi.Yunusemre ilçesinde Yeni Mahalle'deki 4738, 4753 ve 4754 sokaktaki işyeri ve evlerde son günlerde çok sayıda hırsızlık olayı yaşanması mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Motosiklet ve elektrikli bisiklet aküsü başta olmak üzere, ev ve işyerlerinden değerli eşyalarının çalınması üzerine mahalleli çareyi geceleri ellerinde sopalarla nöbet tutmakta buldu. Nöbetteki mahalleli, dün akşam saatlerinde gördükleri kapüşonlu bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek hırsız olabileceğini düşünerek sokağa döküldü. Ellerinde sopa ve küreklerle toplanan kalabalık, ortadan kaybolan kapüşonlu kişiyi aradı. Ancak, kapüşonlu kişi bulunamadı.Mahalle sakinlerinden Selim Kışlalı, bir hafta içerisinde 10 hırsızlık olayı yaşandığını belirtip, "Bir arkadaşımızın şarjlı motosikletinin aküsü ikinci kez çalındı. Önceki gece de bir başka arkadaşımızın motosikletini çaldılar. Daha 14 ay taksiti vardı. Aynı sokak üzerinde iki işyerine girdiler. Sabah saatlerinde bir başka arkadaşımızın apartmanı önüne koyduğu çıkma kapı ve pencereleri çalındı. Hemen üst katımızdaki komşumuzun evine girdiler. Çareyi nöbet tutmakta bulduk. Hırsızları yakalayıp, güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz" dedi. Kışlalı, polisin mahallerinde geceleri devriye gezmesini de istedi.Önceki gece motosikleti çalınan Doğan Doğan ise tek isteğinin hırsızın bir an evvel yakalanması olduğunu söyledi.FOTOĞRAF