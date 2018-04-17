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Manisa'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu

MANİSA'da, Turizm Haftası kapsamında cumartesi günü gösteri yapacak SOLOTÜRK, bugün prova uçuşu gerçekleştirdi. Manisalılar uçuşu heyecanla izlerken, bazıları alçak uçuşlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı. Manisa'da, 42. Turizm...

Manisa'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu
MANİSA'da, Turizm Haftası kapsamında cumartesi günü gösteri yapacak SOLOTÜRK, bugün prova uçuşu gerçekleştirdi. Manisalılar uçuşu heyecanla izlerken, bazıları alçak uçuşlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.
Manisa'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Nisan cumartesi günü gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibi, Manisa semalarında prova yaptı. Prova öncesinde korku yaşamaması için Şehzadeler Belediyesi tarafından vatandaşlara SMS yollanarak, prova yapıldığı ve korkmamaları gerektiği ifade edildi.
SOLOTÜRK'ün prova uçuşunu Manisalılar, ellerinde cep telefonlarıyla kaydederek, heyecanla izledi. Yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından Solo Türk ekibinin provası sona erdi. Solo Türk ekibi, 21 Nisan cumartesi günü saat 15.00'te, Manisa Fuar Alanında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapacak.

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