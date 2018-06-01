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Manisa'da 'sokak hayvanları ölüme terk ediliyor' iddiası

MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı'na terk edildiği ileri sürülen sokak köpeklerinin açlıkla mücadele ettiği belirtildi. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, sokaktan alınıp kısırlaştırılan hayvanların ilçe belediyeleri...

Manisa'da 'sokak hayvanları ölüme terk ediliyor' iddiası
MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı'na terk edildiği ileri sürülen sokak köpeklerinin açlıkla mücadele ettiği belirtildi. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, sokaktan alınıp kısırlaştırılan hayvanların ilçe belediyeleri tarafından Spil Dağı'na terk edildiğini söyledi.
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'ndaki köpek sayısında artış dikkat çekti. Hasta ve zayıflamış köpekler, Milli Parkı'n çeşitli noktalarında görülmeye başlandı. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, kent merkezinden alınan ve kısırlaştırılan hayvanların ilçe belediyeleri tarafından dağa bırakıldığını iddia etti. İlçe belediyelerinin veteriner hizmeti vermediğini dile getiren Erbirliler, "Birçok sokak köpeği Spil Dağı'nda açlıkla mücadele ediyor. Şikayet üzerine sokaktan alınan hayvanları kısırlaştırdıktan sonra dağa bırakıyorlar. Şehzadeler ilçesindeki hayvanlar dağa, Yunusemre ilçesindeki hayvanlar da ovaya bırakılıyor. 2 hafta önce kısırlaştırılmış bir köpek, Spil Dağı'nın en yüksek noktasında bulundu. Burada beslenme yok, su odağı yok. Resmen hayvanlar ölsün istiyorlar" diye konuştu. Belediyelerin hayvan bakım merkezleri ve veteriner hizmetleri konusunda daha hassas olmasını isteyen Erbirliler, Alaşehir Belediyesi'ne bir hafta önce bakımevi şartlarından dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 7 bin 500 lira idari para cezası kesildiğine dikkati çekti.
ASKIDA YEM UYGULAMASIYLA HAYVANLAR BESLENİYOR
Öte yandan, Spil Dağı Milli Parkı'na terk edilen hayvanları ölmemesi için Manisalı hayvanseverler, harekete geçti. Bazı petshoplar tarafından uygulanan askıda yem uygulaması ve toplanan ekmek, benzeri yiyeceklerle hayvanlar besleniyor. Hayvanlara yem veren hayvanseverlerden Hamdi Öklü, terk edilen köpeklerin çok fazla zayıflamış ve hasta olduğunu belirterek, her hafta dağa çıkarak hayvanlara su ve yem verdiklerini söyledi.

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