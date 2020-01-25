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Manisa'da sarsıntılar devam ediyor, halk evlerine girmiyor (2)

GENEL 25.01.2020, 14:41
Manisa'da sarsıntılar devam ediyor, halk evlerine girmiyor (2)

BİNALİ YILDIRIM: ACIMIZ BÜYÜK
Ak Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin büyük hasar oluşturduğu Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. Depremden en çok zarar gören Karakurt Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, hasarın giderilmesi için yapılacak çalışmaların bir an önce başlatılacağını söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yıldırım, "Akhisar ve Kırkağaç'ta 300'ün üzerinde hasarlı bina var. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Elazığ'da ise maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Giden mal geri gelir, ama giden can geri gelmez. Acımız büyük" dedi.
'EN AĞIR HASARI YERİNDE GÖRDÜK'
Bölgedeki depremde can kaybının yaşanmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Hamdolsun can kaybımız yok. Hasarlı binalar var. Karakurt Mahallesi 100'ün üzerinde hasarlı binası olan önemli bir yerleşim yerimiz. Akhisar'da ise 200'ün üzerinde hasarlı bina var. Manisa yolunda buraya uğradık. En ağır hasarları yerinde gördük. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradaydı. O da gerekli tespitleri yaptı. Acil müdahaleler ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte her türlü destek yapılacak. Yapılan evler, binalar yerine gelir ama giden can geri gelmez. Tıpkı Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi. Biz bugün buraya gelmeye karar verdiğimizde daha Elazığ'da, Malatya'da ses yoktu, deprem söz konusu değildi. Akşam 21.00 civarında orada, buraya göre daha şiddetli bir deprem meydana geldi" diye konuştu.
'DEPREM ÖLDÜRMEZ, TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR'
Elazığ'da enkazda çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "Acımız orada daha büyük. Hayatını depremde kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Binin üzerinde yaralımız var. Acil şifalar diliyoruz. Bütün devlet gücüyle, bütün kurumlarımızla müdahaleler yapılıyor. 14 saat geçmesine rağmen hala canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. Bu bizi bir nebze olsun teselli ediyor. Ümit ediyorum ki kurtarma çalışmalarımızla hepimizi sevindirecek sonuçları birlikte yaşarız. Depremle birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Biz binaları ne için yapıyoruz? Gelecekte bizlere mezar olsun diye yapmıyoruz" dedi.
Yıldırım, daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya hareket etti.
Hande NAYMAN, Cemil SEVAL/AKHİSAR (Manisa),

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