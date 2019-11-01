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Manisa'da sahte içki operasyonu
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, bin 750 litre sahte rakı ile kaçak şarap ele geçirildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukuroba Mahallesi'nde M.U.'nun (54)...
GENEL 31.10.2019, 15:08
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, bin 750 litre sahte rakı ile kaçak şarap ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukuroba Mahallesi'nde M.U.'nun (54) evinde sahte içki bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde bin 600 litre kaçak şarap ile 150 litre sahte rakı ele geçirdi. İçkilere imha edilmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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