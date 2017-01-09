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Manisa'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede

MANİSA'da, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın bulunduğu, geçen 12 Aralık'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...

Manisa'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede
MANİSA'da, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın bulunduğu, geçen 12 Aralık'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Aralık 2016 tarihinde, PKK/KCK'ya yönelik il merkezi ile Salihli İlçesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 28 gündür gözaltında olan 12 kişi, sorgularının tamamlanmalarının ardından sağlık kontrolü için bu sabah Manisa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, 'Terör örgütüne üye olmak', 'Örgüte finans sağlamak' ve 'Örgüte eleman temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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