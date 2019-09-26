Manisa'da pamuk hasadında işçi yerine makine

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçede geçen seneye oranla pamuk ekimi 18 bin dekardan 25 bin dekara kadar yükselirken, üretici, maliyeti daha düşük olduğu için işçi yerine makineli hasada yöneldi.

Saruhanlı'da bu yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda ekili olan pamuğun hasadına başlandı. Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen sene 18 bin dekar alana pamuk ekilmişti. Dönüm başına yaklaşık 500- 600 kilogram verim bekleyen üretici, fiyatın en az 4,5 lira olacağını öngürüyor. Bakımı zor olan pamuğun hasadının işçi ile yapılması durumunda yükselen maliyet, üreticiyi makineli tarıma yöneltti. Pamuk toplama makinesinin 400 işçi ile yapılan hasadı bir günde yaptığı belirtildi. Bu yıl pamuktan vazgeçmeyen üretici, hasadını makine ile yaparak maliyetini yarı yarıya indirdi. İlk hasadı yerinde inceleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, şunları söyledi:

"Saruhanlı'da 2019- 2020 yılının pamuk hasadı başladı. İlçemizde şu an Halitpaşa, Alibeyli, Lütfiye, Hacırahmanlı mahalleleri ile Saruhanlı ilçe merkezinin bir kısmı olmak üzere 25 bin dekara kadar pamuk ekilmekte. Pamuk lifi yönünden İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinden sonra geliyoruz. Pamuk geçmiş yıllarda ilçemiz için çok iyi bir geçim kaynağıydı. Pamuk ekildiği zaman çiftçimizin yüzü gülüyordu. Pamuğun maliyeti çok yüksek. Pamuk senede en az üç kere sulanmak ister ve gübresi ilacı derken çok maliyeti vardır. Ancak en çok sevindiren olaylardan biri pamuk hasadının makine ile yapılabilmesi. Geçmiş yıllarda pamuğu elle, işçilerle topluyorduk. Bu da çok büyük maliyetti. Makineli tarıma geçerek bu maliyeti biz yarı yarıya düşürdük."

Saruhanlı'da 180 dönümlük tarlasında pamuk hasadı yapan 43 yaşında evli iki çocuk babası Halil Yiğit, "Geçmiş yıllarda 400 işçi ile pamuğumuzu topluyorduk ve bize maliyeti 32 bin liraydı. Bu sene mahsülü makine ile topladık, maliyeti 18 bin liraya kadar düşürdük" dedi.

Halil Yiğit ise 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, "Domates, biber, pamuk, üzüm ve zeytin yetiştiriyorum. Eskiden pamuğu elle topluyorduk. Şimdi makineli tarıma döndük. Makineyle günde 80 -100 ton pamuk topluyoruz" dedi.



