Manisa'da köpek işkenceyle telef edildi iddiası

MANİSA'da Turgutlu ilçesinde, bacağından urganla bağlanıp sürüklenerek telef edilmiş bir köpek bulundu. Hayvanseverler olaya tepki gösterirken, Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, savcılığa suç duyurusunda bulunup, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayet dilekçesi vereceklerini söyledi.Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında köpeğini gezdiren Umut Gürakar, Yeni Mezarlık yakınlarında, bacağından urganla bağlanıp, sürüklenerek öldürüldüğü sanılan bir köpek leşi buldu. Gürakar, durumu Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine iletip, Facebook'taki hesabından hayvanseverlerle paylaştı. Sağ arka bacağından bağlanarak metrelerce sürüklenip, işkenceyle telef edildiği sanılan köpeğin hali, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Bacağından iple bağlanıp, muhtemelen araba arkasına takıp sürüklemişler. Hayvanın bütün organları dışarı çıkmış. Metrelerce sürüklenmiş. Çok ağır bir olay. Savcılığa suç duyurusunda bulunup, BİMER'e şikayet dilekcesi vereceğiz. Ancak daha önceki vakalar gibi bir sonuç alamayacağız diye endişe ediyoruz" diye konuştu.

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