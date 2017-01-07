Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Manisa'da kar topu oynayanlar, bayrak açıp terörü lanetledi

MANİSA'da hafta sonu beklenen kar yağışı, gece yarısından itibaren başladı. Gündüz de süren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yunusemre İlçesi'nde genci, yaşlısı kar topu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı...

Manisa'da kar topu oynayanlar, bayrak açıp terörü lanetledi
MANİSA'da hafta sonu beklenen kar yağışı, gece yarısından itibaren başladı. Gündüz de süren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yunusemre İlçesi'nde genci, yaşlısı kar topu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı açarak, terörü lanetledi.
Manisa'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan kar, bu gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Gündüz saatlerinde de etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek yerleri Spil Dağı'nın yanı sıra şehir merkezini de beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Manisa'da birçok noktada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan Manisalı vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Yunusemre'nin Yeni Mahalle sakinleri, sokağa inerek kar yağışının keyfini çıkardı. Genci, yaşlısı kartopu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı açarak, "Terörü Lanetliyoruz" diye haykırdı. Öte yandan; sabah işe araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı.

FOTOĞRAF


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55