Manisa'da kadınlardan 'hayır' eylemi

MANİSA'da bir araya gelen CHP'li ve çeşitli kadın sivil toplum örgütlerinin üyesi yaklaşık 100 kadın, 16 Nisan tarihinde yapılacak anayasa değişikliği refarandumununda 'Hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

Manisa'daki çeşitli kadın sivil toplum örgütleri ve CHP Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, merkez Şehzadeler İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı. Yaklaşık 100 kadının bir araya geldiği meydanda kadınlar ilk olarak düdükler eşliğinde Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerini protesto etti. Kadınlar ellerinde 'Öldüren sevgiye hayır', 'Kadın cinayetlerine hayır', 'Taciz ve tecavüze hayır', 'Çocuk istismarına hayır', dövizleriyle tepkilerini dile getirirken, anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' oyu kullanacaklarının sinyallerini verdi.

Meydana toplanan kadınlar adına açıklamada bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi Başkanı Fatma Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya az bir süre kaldığını, ancak halen daha Türkiye'de kadın cinayetlerin, kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarlarının önüne geçilemediğini ifade etti. Şube Başkanı Ayhan yaptığı açıklamada, "Biz kadınlar birlikte güçlüyüz. Tek başımıza olmadığımızı, kadını dayanışmasıyla güçlü olduğumuzu unutmayacağız. 8 Marta doğru bizler erkek şiddetine, cinayetlere, tacize, tecavüze, cinsel istismara ve istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara karşı kadın derneklerimiz, merkezlerimiz kapatılsa da birlikte güçlüyüz. Hayırın 'Hayır' demek olduğunu, istemediğimiz hiçbir şeyi kabullenmek zorunda olmadığımızı ısrarla hatırlamaktan ve söylemekten vazgeçmiyoruz. 8 Mart'a doğru bizler savaşa karşı, ölümün ve şiddetin savaşla olağanlaşmasına karşı, sınır ötesi operasyonların neden olduğu yıkımı karşı, barış için, adil ve güzel bir gelecek için birlikte güçlüyüz. Biz kadınlar en çok da hayatlarımıza, birbirimize sahip çıkmak için anayasa değişikliği referandumuna 'Hayır' diyoruz" diye konuştu.



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