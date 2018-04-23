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Manisa'da hayvan katliamına tepki

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 9 köpek, 2 kedi ve çok sayıda tavuk zehirlenerek telef edildi. Mahalle sakininin şikayeti üzerine gelen Alaşehir Belediyesi ekipleri telef olan hayvanları toplarken, zehirli olduğu sanılan mavi renkli peynirler...

Manisa'da hayvan katliamına tepki
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 9 köpek, 2 kedi ve çok sayıda tavuk zehirlenerek telef edildi. Mahalle sakininin şikayeti üzerine gelen Alaşehir Belediyesi ekipleri telef olan hayvanları toplarken, zehirli olduğu sanılan mavi renkli peynirler bulundu.
Geçen 20 Nisan'da Kozluca Mahallesi yakınlarında bir zeytinlik kenarında mahalle sakinlerinden Mehmet Çetinkaya tavuk, kedi ve köpeklerin öldüğünü gördü. Olay jandarmaya bildirilirken, Alaşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek telef olan hayvanların ölüsünü kaldırdı. Hayvanların öldüğü alanda bulunan mavi renkteki peynirler, zehirli olduğu şüphesiyle belediye ekipleri tarafından toplandı. Zehirli peynirlerden öldüğü tahmin edilen 9 köpek, 2 kedi ve çok sayıda tavuğun maruz kaldığı bu durum hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanseverler ölümlerin 20 Nisan'dan bu yana sürdüğünü ve birçok hayvanın da kayıp olduğunu öne sürdü. Hayvanseverler, sokak hayvanlarının belirli aralıkla bu alana bırakıldığını belirterek, hayvanları zehirleyen kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Jandarma, hayvan ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

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