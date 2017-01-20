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Manisa'da görülen dev yılan zehirsizmiş

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSA'nın Saruhanlı İlçesinde, zabıta ekipleri tarafından görüntülenen yaklaşık 4 metre boyundaki yılanın, literatürdeki adı 'elaphe sauromates' olan, zehirsiz türde sarı yılan olduğu bildirildi. Saruhanlı...

Manisa'da görülen dev yılan zehirsizmiş

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSA'nın Saruhanlı İlçesinde, zabıta ekipleri tarafından görüntülenen yaklaşık 4 metre boyundaki yılanın, literatürdeki adı 'elaphe sauromates' olan, zehirsiz türde sarı yılan olduğu bildirildi.
Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Ocak'ta öğlen saatlerinde Bedeller Mahallesi çıkışındaki Çal Dağı eteklerinde akan Eskibağ Deresi'nde suda yüzen bir yılan olduğunu farketti. Bunun üzerine araçtan inen zabıta memurlarından Halil İbrahim Yaşar, cep telefonuyla sadece suda görünen kısmı 2.5- 3 metre olan devasa büyüklükteki yılanı görüntüledi. Yaklaşık 4 metre boyunda olduğu sanılan yılanın fotoğrafı, zabıta ekipleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bölgede görülen yılan tedirginlik yarattı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapıp, endişeye gerek olmadığını bildirdi. Görülen yılanın zehirsiz bir tür olan sarı yılan olduğunu duyurdu. Açıkmada, 'sarı yılan' diye bilinen türün Manisa İli Biyolojik Envanter ve İzleme Çalışmaları kapsamında araştırılacağı da belirtildi.

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