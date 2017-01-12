Manisa'da FETÖ operasyonunda: 7 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2'si hakkında yakalama kararı bulunan toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'ev abileri'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Manisa'nın Saruhanlı, Kırkağaç ilçeleri, Bursa, Zonguldak, İzmir, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon yaptı. FETÖ'nün ışık evlerinde 'ev abisi' oldukları belirtilen U.Ö., F.K., S.S., C.G., R.T., L.K. ve R.K.B. de yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

