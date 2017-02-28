Manisa'da FETÖ'den 15 polise gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 polisten 15'i gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında önceden tutuklanan kişilerden bazılarının itirafları sonrası polis tarafından bu sabah kentte operasyon düzenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkartılan 20 kişiden biri komiser olmak üzere toplam 15 polisi gözaltına aldı. 5 polisin ise halen arandığı belirtildi.