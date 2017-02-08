Manisa'da dilenen mülteciler kamplara gönderilecek

MANİSA İl Göç İdaresi Müdürü Şeref Doğramacı, kentteki Suriyeli mültecilerin çadırda yaşamalarına ve dilenmelerine izin verilmeyeceğini belirterek, dilenen kişilerin kamplara gönderileceğini söyledi. Özellikle Suriyelilerin kayıt dışı çalışmasını önlemek istediklerini kaydeden Doğramacı, kayıt dışı yabancı işçi çalıştırana 6 bin, çalışan kişiye de 2 bin 400 lira ceza kesildiğini belirterek, işverenleri uyardı.Şehzadeler İlçesi'ndeki muhtarlara il göç idaresi tarafından mülteciler hakkında bilgilendirme yapıldı. Araştırmalar sonucunda kentteki mültecilerle ilgili sıkıntılara rastlandığını açıklayan İl Göç İdaresi Müdürü Şeref Doğramacı, genelge hazırlandığını söyledi. Özellikle güvenlik sorunu, Suriyeli mültecilerin kayıt dışı çalışması ve dilendirilmesi konusunda sıkıntılar olduğunu kaydeden Doğramacı, kentte gelip Manisa kimliği almayan kişilerin burada kalmasına izin verilmediğini söyledi. Ayrıca Suriyeli mültecilerin izinsiz şehirden de ayrılamayacağını belirten Doğramacı, "Son 1 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle Suriyelilerin ülkemize girişinde emniyette bir ön kayıt yapılıyor. Parmak izleri alınıyor, jandarma, emniyet ve milli istihbarat teşkilatı tarafından ön soruşturma yapılıyor. Ülkemiz için risk taşıyıp, taşımadığı değerlendirildikten sonra geçici koruma kimlik belgesi veriliyor. Sığınmacılar ülkeye kabul edildikten sonra kendilerine verilen haklardan sadece kayıtlı oldukları illerde yararlanabiliyorlar. Manisa'dan verilmiş kimlik belgesi yoksa burada kalmasına izin verilmiyor. Kişi Manisa'ya kayıtlı olacak. Bakıyoruz 1 kişi kayıt belgesi alıyor, eşinin çocuğunun belgesi yok" dedi. Muhtarların kayıtsız mültecileri polise ve jandarmaya bildirmelerini isteyen Doğramacı, bu kişilerin çadırlarda kalmasına da izin verilmeyeceğini duyurdu. Doğramacı, "Her mültecinin adres kayıt sistemine kaydını yaptırması gerekiyor. Suriyeli sığınmacıların kayıtdışı veya başka bir ile kayıtlı olarak Manisa'da bulunmalarına, sokakta veya çadırda yaşamalarına, dilenmelerine müsaade edilmeyecektir. Çocuk dilencilere çok fazla rastlıyoruz. Trafik ışıklarında bekleyenler, yol kenarlarında, cami çıkışlarında görüyoruz. Anne ve baba çocuğun dilenmesine müsaade ediyor veya dilendiriyorsa çocuklarla ilgili koruma kararı alınır. Dilenen yetişkinler yakalandığında bunları kamplara göndereceğiz. Eğer kişi başka bir ilden buraya dilenmeye geliyorsa kendi iline göndereceğiz. Ancak asıl yapılacak olan bu kişilerin dilenmesini önlemektir. Meslek kurslarına, İŞKUR aracılığı işbaşı eğitimlere yönlendireceğiz. Ama dilenmeyi meslek haline getirenlere de ceza uygulanacak. Ayrıca Suriyeli'nin adı çıktı ya, yakaladığımız dilencilerden bazıları bizim kendi insanımız çıkabiliyor. Ben Suriyeliyim diyor parmak izini aldığımızda Türk olduğu ortaya çıkıyor. Manisa'nın giriş çıkışlarında Suriyeli mültecilerin kentte giriş çıkışları da denetlenecek. Kimsenin elini kolunu sallaya sallaya Mardin'den, Hatay'dan çıkıp Manisa'ya gelmesine kafasınca yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.KAYITDIŞI ÇALIŞTIRANA 6 BİN LİRA CEZASuriyeli mültecilerin Manisa'da özellikle tarım sektöründe çalıştığını dile getiren Doğramacı, "Manisa kimliği olan biri çalışmak için İŞKUR'a müracaat edebilir. Tarımsal çalışma muafiyet belgesi alıp tarım ve hayvancılıkta iş bulup çalışabilirler. Bunun dışındakiler kaçak çalışanlardır. Bile bile yapancı işçi çalıştıran işverene her bir yabancı için 6 bin lira, çalışan kişiye de 2 bin 400 lira ceza kesilir. İş piyasasında faaliyet gösteren kişiler ya da tarımda faaliyet gösterenler çalışma izni olmayan birini kesinlikle çalıştırmasın" diye konuştu."MERHAMETTEN MARAZ DOĞABİLİR"Göç İdaresi Müdürü Doğramacı, "Bizim merhamet duygularımız çok gelişmiş. 2 ayda kimsenin iyi olduğuna kanaat getiremezsiniz. Reina saldırısını yapan kişi de ailesi, çoluğu çocuğuyla 2-3 ay Konya'da çok iyi görüntü sergileyen ama sonunda ülkeyi çok üzecek terör faaliyetleri yapandır. Kimliksiz olduğunu tespit ettiklerinizi en yakın kolluk birimine bildirin. İnsanımız gerçekten takdir edilesi bir merhamet duygusuna sahip ama merhametten zaman zaman maraz da doğabilir. Bu insanların ihtiyaçları varsa yardımcı olalım ama ülke güvenliğimizi de tehdit etmelerine izin vermeyelim" dedi.

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