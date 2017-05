Manisa'da deprem korkutuyor; halk geceyi çadırlarda geçirdi (4)

HASAR GÖREN EVLERDE İNCELEME

Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'nde dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, depremde en çok hasar gören Tiyenli Mahallesi'nde incelemede bulundu. İnceleme sırasında Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, AK Partili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de Vali Güvençer'e eşlik etti. Vali Güvençer burada yaptığı açıklamadra, yaptığı açıklamada, 5.1 büyüklüğündeki depremin Gölmarmara İlçesinin Tiyenli Mahallesi'nde kerpiç evlerde hasara neden olduğunu belirtti. Yaşanan 5.1 depremin ardından 1.0 ve 4.9 şiddetine çok fazla artçı depremin Manisa'nın bütünlüğünü ve çevre illerde his edildiğini söyleyen Güvençer, "Allah'a çok şükür klasik anlamda kamuoyunun eleştirebileceği yıkıcı boyutta bir deprem olmadı. Ama yapılarımızın çok eski olması, özelikle hasar gören evlerimizin özelikle kerpiç olması hesabıyla oturulamayacak kadar yıkım sebebiyle oturulamayacak ağır hasarlı evlerimiz var" dedi.

Deprem merkez üssü olan Tiyenli mahallesinde 32 aileye barındırılması için çadır kurulduğunu ifade eden Vali Güvençer, "Camimiz hasar gördü, cami hizmeti ve ortak kullanım hizmeti amacıyla büyük bir sahra çadırı kurduk. Vatandaşlarımızın çok abartılı tedirgin olmasına gerek yok. Her birimiz çok özenli ve dikkatli olmak durumundayız. Bu bir Türkiye ve dünya gerçekliğidir. Özelikle yapı stoklarımızın yenilenmesi hususunda çok daha öncesinden tedbirli olmak durumundayız. Bu konuda hem merkezi ve hemde yerel yönetimlerimiz mesafeler alıyor. Ama tabi ki almamız gereken çok daha fazla önlem var" diye konuştu.

Vali Güvençer, olası bir büyük depremin beklenip, beklenmediği sorusuna ise "Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile çok sıkı eş güdüm içerisindeyiz. Devamlı haberleşiyoruz ve değerlendiriyoruz. Ayrıca, il bünyesinde de il müdürlüklerimizim tüm elemanları teyakkuza geçirilmiş durumda. Herhangi bir olumsuzluğa her an müdahale edecek şekilde ilk yarım saat içerisinde tüm sahaya ulaşmıştık. Yaklaşık 2 saat içerisinde de fiilen başta kaymakam arkadaşlarımız olmak üzere evleri hasar gören vatandaşlarımızın yanındaydılar. Bu manada biz elimizden geldiğince hazırlıklıyız ama 'bu yaşanan depremler daha büyük depremlerin öncüsü müdür?' Hayır. Bu konuda bilimsel olarak söylenebilecek hiçbir şey yok" diye yanıt verdi.

'ÇADIR STOĞU İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLECEK SEVİYEDE'

Gazetecilerin, "Yeterli çadır var mı?" sorusuna ise Vali Güvençer, "Çadırda yetersizlik, gecikme asla söz konusu olamaz. Hem AFAD başkanlığımızın Türkiye genelindeki çadır stoku hem de Manisa merkezimizde bulunan lojistik depodaki çadır stoku, Allah muhafaza çok daha ağır vakalarda çok fazla ihtiyaçlara cevap verilebilecek seviyededir. Ancak bu olayların fiziki boyutu olduğu kadar sosyolojik ve psikolojik boyutu var. Vatandaşlarımızın son derece soğukkanlı olması lazım. Bizim de çadır taleplerini karşılarken son derece son derece profesyonelce davranmamız gerekiyor" dedi.

Mahallede hasar gören evlerde inceleme yapan Vali Güvençer daha sonra bölgeden ayrıldı.

CHP'Lİ ÖZEL: DEVLET BÖYLE GÜNLERDE GÜCÜNÜ HIZLA GÖSTERMELİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki partililer ile birlikte Tiyenli Mahallesi'ne gelip, önce meydandaki kahvelerde oturanlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Milletvekili Özel daha sonra hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak, AFAD çadırlarında kalanlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Manisa'da deprem silsilesinin devam ettiğinin altını çizen Özel, "Dün akşam üzeri 5.1 büyüklüğündeki bir depremle Tiyenli merkezli olarak hem Gölmarmara hem de Saruhanlı olmak üzere İzmir'e kadar hissedilen bir deprem ile karşı karşıya kaldık. Bu, son 1 yıldır Manisa'da yaşanan depremler silsilesinin devamıydı. Akhisar İlçesi'nde daha önce Sünnetçiler ile Yatağan mahalleleri ve çevresinde hasar oluşmuştu. Şimdi ilçe başkanlarımız ile temas ederek yeni yaşanan deprem bölgesinden incelemede bulunduk. Hatta Tiyenli'ye geldiğimizde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bunu hissettik. Yaşanan depremde evlerin hasar aldığı, içeriye girilemeyecek durumda olduğunu gökdük. Hasar alan evlerin olası başka bir depremde göçebilecek bir durumda olmasıyla karşı karşıyayız. Hasar gören evlere çadır dağıtılarak kurulumu yapıldı. Ancak bu konuda bir aksama görülüyor. Çok sayıda hasarlı ev var. Ancak çadır sayısı kısıtlı. Bu kadar lokal bir meselede devletin çok daha hızlı bir şekilde işi çözebiliyor olması lazım" dedi.

Yaptığı incelemeler sırasında vatandaşların AFAD çadırlarının adaletsiz bir şekilde dağıtıldığının altını çizdiğini vurgulayan Milletvekili Özel, "Bir gerçek var; deprem oluyor, bir hasar oluşuyor, bir afet oluyor herkes gelip gidiyor. Sonrasında Türkiye'de hem siyasi gündem hem de olağan dışı olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki deprem sonrası unutulup gidiyor. O nedenle bu tür konularda devletin şefkatli elinin daha hızlı ve adil ulaştırması gerekiyor. Burada yaptığımız incelemede bir çok kişi çadır dağıtımının adaletsizliğinden bahsetti. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Devlet böyle günlerde gücünü hızla, adaletle ve hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde hizmet vermesi lazım. kamu görevlileri ile görüşüp yaşanan bu aksaklığın giderilmesini talep edeceğiz" dedi.

'MANİSA DEPREME NE KADAR HAZIR?'

Açıklamasının son kısmında, "Manisa'nın depreme ne kadar hazır?" olduğunu soran Özel, şöyle devam etti:

"Hepimizin sorması gereken bir soru var. İstanbul için zaman zaman soruluyor. Bu soruyu Manusa için de soruyoruz. Manisa ve mahalleleri depreme ne kadar hazır? Birinci deprem kuşağı içerisinde olan bir yerde depremde hep kıyısından geçiyoruz. Yine büyük bir faciayı kıl payı atlattık gibi görünüyor. Ama bir sonraki olmadan önce bu işlere tedbir almak gerekir. Marifet deprem olduktan sonra Tiyenli Mahallesi'nde hasarlı binalara bakmak değil. Devlet depremin olma olasılığı olan hiç hasar görmemiş ancak olası bir depremde insanın üstüne yıkılabilecek binalara depremden önce gidip bakıyor mu bunu öğrenmek gerekir. Devlet olmak demek, taziye evine gidip yas evinde ağlamak değildir. Taziyeyi ve yası ortaya çıkaracak olan durumlara karşı tedbir almak demektir. Yas evine gidip ölenle birlikte ağlamak olsa olsa sadece bir komşu taziyesinden ileriye gidemez. Devlet olmak demek daha farklı bir gücün gösterilmesi anlamına gelir."



FOTOĞRAFLI