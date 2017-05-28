Manisa'da deprem korkutuyor; halk geceyi çadırlarda geçirdi (3)

CHP'Lİ VEKİL DEPREMİN VURDUĞU TİYENLİ'DE

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'ne bağlı kırsal Tiyenli Mahallesi'nde depremden hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Depremde zarar görenlere, mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için milletvekili olarak gerekeni yapacağını söyleyen Biçer, burada gazetecilere de açıklama yaptı.

Milletvekili Tur Yıldız Biçer, depremde en çok hasar gören mahallerden birinin Tiyenli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada 250 hane var. Evlerin 50-60'ı oturulamayacak duruma gelmiş. 10 haneye çadır ulaşabilmiş. Çadırların hızlı bir şekilde ulaşılması konusunda kaymakamlığa bir talebimiz oldu. Kaymakamlığımız çadırların hızlı bir şekilde ulaştırılmaya gayret gösterildiğini bize iletti. Çadırların hızlı ulaşılması tedirginliği biraz da olsa hafifletecektir. Deprem insanoğlunun elinde olmayan bir şey. Yönetim ve iktidar olarak olay bu noktaya gelmeden, insanlarımızı deprem konusunda hem bilgilendirmeli hem de eğitmeliyiz. Böyle durumlar yaşandığında kriz masalarını bir an önce kurup, çok hızlı hareket edebilmeyi öğrenmeliyiz. Böyle durumlarda daha hızlı ve daha fazla bir şekilde organize olmamız gerekir."

Tiyenli Mahallesi'nde halk artçılar da devam ettiği için korkularından evlerine giremiyor. Dışarıda vakit geçiren Tiyenli halkına AFAD'ın mahalle meydanında kurduğu sahra çadırında Türk Kızılayı'nın iftar yemeği dağıtacak.

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