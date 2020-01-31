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Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor

GENEL 31.01.2020, 10:31
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor

Tolga TAHÇI/MANİSA, ()- MANİSA'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu AFAD'ın yardım çadırlarında konaklanıyor. Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen, depremden korkan çocuklar okula gitmek istemiyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü için çadır kente yerleşen vatandaşların artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginliği sürüyor. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar, çocuklarının bu dönemden etkilenmemesi için çaba gösteriyor. Manisa Valiliği'nin, meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen, çadır kentte yaşayan çocuklar okula gitmek istemiyor. Çocukların yanı sıra veliler de bölgede sarsıntıların devam etmesi sebebiyle çocuklarını okula göndermek istemediklerini söyledi. Çocukların etkilenmemesi için yanlarında deprem hakkında konuşmamaya gayret ettiklerini belirten Habibe Eren (37), "Çocuklarımız için endişeliyiz çünkü sarsıntılar hala devam ediyor. Çocuklar da gitmek istemediklerini söylüyor. Tatilin uzatılacağı iddialarını duyuyoruz. Tatilin uzatılması, çocuklarımızın psikolojisi açısından daha iyi olur. Oğlum da sürekli korktuğunu söylüyor. Çocuklar etkilenmesin diye yanlarında pek konuşmamayı tercih ediyoruz" dedi.
Çocukları okuldayken içinin rahat etmediğini söyleyen Ahmet Kelebek (55), "Çocuklar çadırda ders çalışamıyor. Deprem sebebiyle çok korktular. Oğlumu televizyonun altından çıkardık. Evlerimize giremiyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLAR TEDİRGİN
Kızının çadıra bile girmek istemediğini vurgulayan Niyazi Eren (39), "Evde hasarımız da çok olduğu için onu görüp daha kötü etkilendi. Okulda bir hasar yok belki ama yine de tedirginiz. Zaten kızım okula da gitmek istemediğini söylüyor" diye konuştu.
5'inci sınıf öğrencisi Enes Altıntaş (10), "Deprem anında ağabeyimle televizyon izlerken sallanmaya başladık ve korkarak dışarıya koştuk. Okul yüksek olduğu için gitmeye korkuyorum" dedi. 5.4 şiddetindeki depremde televizyonun altında kalan 5'nci sınıf öğrencisi Yunus Emre Kelebek (11) de, "İlk depremde televizyon üzerime yıkıldı ve annem kurtardı. İkinci depreme ise top oynarken yakalandım. Sonra bize çadır verdiler ve orada kalmak zorunda kaldık. Okula gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Manisa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "22.01.2020 tarihinde Akhisar ve 28.01.2020 tarihinde Kırkağaç ilçelerimizde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim- öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

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