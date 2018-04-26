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Manisa'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici

Nermin UÇTU/MANİSA,() - CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları ve il örgütüyle yaptığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici isminin öne çıktığını açıkladı. CHP...

Manisa'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici

Nermin UÇTU/MANİSA,() - CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları ve il örgütüyle yaptığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici isminin öne çıktığını açıkladı.
CHP Manisa İl Başkanı Balaban, partisinin il başkanlığı binasında, erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına il yönetimi üyeleri ve partililer katıldı. İl Başkanı Balaban, AK Parti tarafından CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişinin eleştirilmesine de tepki gösterdi. Örnekler veren Balaban, AK Parti'de birçok üst düzey yöneticinin başka partilerden transfer edildiğini söyleyip, MHP ile yaptıkları ittifakı da hatırlatarak, "Birbirine ağza alınmayacak sözler söyleyen sizler, ittifak yapınca iyi; ancak başkaları ittifak yapınca neden eleştiriyorsunuz? CHP'li 15 milletvekili demokrasiye sahip çıkmıştır. İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız ülke için bir görev kabul ettiler, bu görev sonucu AKP'nin, MHP'nin seçimlere sokmama oyunu bozulmuştur" diye konuştu.
Erken seçimin eylül ya da ekim ayında olmasını beklediklerini; ancak daha erkene çekildiğini dile getiren Balaban, seçime 2 ay kalması nedeniyle milletvekili adaylarının ön seçimle değil, merkez yoklamasıyla belirleneceğini duyurdu. Balaban, "Takvimin sıkışıklığı nedeniyle ön seçim yetişmeyecek. Bu kadar kısa süre içinde ön seçim olmaması doğaldır. Merkez yoklaması, il ve ilçe başkanlarının görüşleri alınarak adaylar belirlenecektir. Genel Merkez'in aldığı her karara saygı duyacağız" dedi. 
'İLHAN KESİCİ ADINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ'
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki görüşlerini ilçe örgütleriyle yaptıkları toplantı sonrası açıklayan Balaban, "Biz 17 ilçe başkanıyla toplantı yaptık. 15 ilçe başkanı ve il örgütü İlhan Kesici adında görüş bildirdi. Manisa il örgütü olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız İlhan Kesici'dir. Son günlerde Özgür Özel ismi de gündeme gelmiştir. Özgür Özel bizim baş tacımızdır. Böyle bir durumda 17 ilçe örgütü yeniden toplantı yapar. Manisa'dan böyle bir aday olursa bizim tavrımız değişir. Biz tabi ki Manisa'nın yüz akı Özgür Özel'e sahip çıkarız" diye konuştu.
İl Başkanı Balaban, son olarak milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Balaban, adaylık başvurularının salı gününden itibaren alınacağını belirterek, şu an için yaklaşık 20 milletvekili aday adayının olduğunu kaydetti. 

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