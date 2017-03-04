Manisa'da bir trafik kazası Ak Parti ile CHP arasında suçlamaya neden oldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, engelli aracına çarpan kadın sürücünün CHP'li olduğunu ve kendisine hakaret ettiğini öne sürmesi üzerine Ak Partililer kendisini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dedi. CHP yöneticileri ise böyle bir üyelerinin olmadığını açıklamalarına karşın Ak Parti'nin bunu referandum öncesi propaganda malzemesi olarak kullandığını belirterek tepki gösterdi.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalyesine, geçen perşembe günü, saat 18.30 sıralarında, Şehzadeler İlçesi, 1'inci Anafartalar Mahallesi 1609 Sokak'taki dernek binası önünde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle akülü tekerlekli sandalyede hasar meydana gelirken, Yıldız asfalta düştü. Sol kol ve dirseğinde çatlak ve dizinde ezilme meydana gelen Yıldız, çevredekiler tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, tedavisinin ardından, kendisine çarpıp, ardından kaza yerinden ayrıldığını ileri sürdüğü kadın sürücü hakkında Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AK PARTİLİLERDEN ZİYARET

Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur parti yöneticilerini yanına alıp Manisa Engelliler Derneği'nde Yıldız'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yıldız, Baybatur ve yanındakilere olayı anlattı ve kendisine çarptıktan sonra otomobilden inen kadının kendisini, CHP yöneticisi olarak tanıttığını, hakaret ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine Ak Partili Baybatur, "Bu çok ayıp bir şey. Bırakın siyasi görüşü, insanlık olarak ayıp. Kazadır, ama kazadan sonraki tutum önemlidir. İnsan yardımcı olur. özür diler. CHP'nin kadına önem verdiği, engellilere önem verdiği noktasındaki ifadeleri bu ortamda havada kalıyor. CHP'liler bu işin failini kim olduğunu biliyorlar, gereğini yapmaları lazım. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

CHP'DEN 'ART NİYETLİ' AÇIKLAMASI

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut ise Yıldız'a çarptığı öne sürülen Zühre Koçtekin adlı bir üyelerinin olmadığını; konuyu Yıldız'a anlatmalarına rağmen sürücüyü CHP'li olarak tanıtmasının art niyet olduğunu söyledi.

Karabulut, "Bizi direk hedef almış durumda. Dün bize olay intikal ettiğinde önce CHP'nin kadın kolları ve yönetiminde diye söyledi. Ben kadın kolları başkanı olarak bizim yönetimde hem de ilçe yönetiminde herhangi bir kadının araç kullanmadığını biliyorum. Daha sonra acaba yönetim kurulunda bulunan erkek üyelerimizden birinin eşi mi diye araştırma yaptım. O markada aracı olan bir yönetim kurulumuzun eşinin de olmadığını tespit ettik. Daha sonra bize isminin Zühre Koçtekin olduğunu söylediler. Bizim bu isimde ve soy isminde zaten böyle bir üyemiz yok. Yapılan olayında iyi niyetli olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

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