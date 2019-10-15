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Manisa'da 'Beyaz Baston' farkındalığı için yürüyüş
MANİSA'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar gözlerini beyaz bant ile kapattıktan sonra bastonlar kullanarak kılavuz yolda yürüdü. Manisa’da...
GENEL 15.10.2019, 16:00
MANİSA'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar gözlerini beyaz bant ile kapattıktan sonra bastonlar kullanarak kılavuz yolda yürüdü.
Manisa’da gerçekleştirilen yürüyüşte engellilerin sorunlarına dikkat çekilmeye çalışılırken, etkinliği Altı Nokta Körler Derneği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan ve Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yürüyüşe katıldı. Etkinliğe katılan katılımcılar, gözlerini beyaz bantla kapatıp, ellerinde bastonla kılavuz yolda yürüdü. Etkinliğe katılanlar, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılarla empati kurdu. Yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, beyaz bastonun önemi hakkında bilgiler verdi.
Manisa’da gerçekleştirilen yürüyüşte engellilerin sorunlarına dikkat çekilmeye çalışılırken, etkinliği Altı Nokta Körler Derneği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan ve Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yürüyüşe katıldı. Etkinliğe katılan katılımcılar, gözlerini beyaz bantla kapatıp, ellerinde bastonla kılavuz yolda yürüdü. Etkinliğe katılanlar, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılarla empati kurdu. Yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, beyaz bastonun önemi hakkında bilgiler verdi.
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