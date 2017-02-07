Manisa'da bakkallara hırsızlara karşı sigorta

MANİSA Bakkallar Odası, son günlerde bakkallarda özellikle tekel ürünlerine karşı artan hırsızlık olaylarında üyelerinin mağduriyetini gidermek amacıyla Doğa Sigorta'yla protokol imzaladı. İmzalanan protokolle bakkal yıllık 250 TL karşılığında 30 bin TL'lik sigorta yaptırabilecek.Manisa Bakkallar Odası, son günlerde ilde bakkallarda yaşanan hırsızlık olaylarına karşı Doğa Sigorta'yla protokol imzaladı. 1453 Kafe'de düzenlenen basın toplantısına 1500 üyesi bulunan Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Ünlübaş, Doğa Bölge Müdürü Lale Erdem ve odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.Özellikle sigara hırsızlıklarına üyelerinin önemli mağduriyetler yaşadığını belirten Ünlübaş, "Son günlerde hem bakkallara hem de odamıza kayıtlı bazı işyerlerine karşı hırsızlık olaylarında bir artış gösterdi. Yaşanan bu hırsızlık olaylarına karşı sigortalamak istedik. Bakkalda yaşanan en önemli hırsızlık olayı sigaradır. En çok ona yöneliyorlar. Özellikle Barbaros ve Yeni Mahalle'de hırsızlar bakkallarda sigaralara yönelmeye başladı. Daha önce bakkallarımıza kamera kurulması için bir kampanya yapmıştık. Şimdi birçok bakkalımızda kamera var. Alarm da mevcut ancak yeterli gelmiyor. Sigorta ile bir önemle daha almak istedik" dedi. Yapılan protokol hakkında kısa bilgi veren Ünlübaş, protokol çerçevesinde üyelerine 250 TL karşılığında 30 bin TL'lik değerde sigorta yaptırılacağını ve 250 TL'nin ise 8 taksitte ödeneceğini ifade etti. Son aylarda bazı şirketlerin odadan yetki belgesi alamadan özellikle kırsal mahallelerdeki bakkallarla alışveriş yapmaya çalıştığına da dikkati çeken Ünlübaş, "Son zamanlarda kırsal mahallerimizde bakkallarımıza çeşitli şirketler gitmeye başlamış. Bu şirketler bakkallarımıza giderek 'Bizim odayla anlaşmamız var, şunu satıyoruz' diyor. Ama bakkalımız şunu bilsin ki, biz kiminle anlaşma yaptıysak ona yetki belgesi veriyoruz. Doğa sigortayla anlaşma yaptık onlara da yetki belgesi veriyoruz. Bakkalımız asla odamızın yetki belgesi olmayan şirketlerle alışveriş yapmasın" diye konuştu. Doğa Sigorta Ege Bölge Müdürü Lale Erdem ise Mart 2014'te kurumunun yüzde 100 yerli sermayeden oluşan bir sigorta şirketi olduğunu ifade ederek, "Sektörün bütün dinamiklerini ayakta tutan, yeni nesil sigortacılıkta hayatta tutan yeni branşlarda etkin bir sigortayız. Bakkallarımıza yapabileceğimizin en iyisini yaparak 250 TL'lik poliçe ile 30 bin TL'lik sigorta yaptırdık. Sigortacılık kötü günde insanın yanında olmak demektir. İnşallah bakkallarımıza o kötü günü göstermez. Ama kötü gününde de bakkalımızın yanında olmaya çalışacağız" diye konuştu.FOTOĞRAF