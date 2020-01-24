Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (5)

BAKAN KURUM: YARINDAN İTİBAREN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Manisa'da depremden etkilenen mahalleri ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar Kaymakamlığı'na gelerek, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkaağaç Belediye Başkanı İsmail Gerüz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ile kriz masasında bir araya gelerek depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurum, toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplam 2 bin 500 binada inceleme yapıldığını aktaran ve yıkım çalışmalarına yarından itibaren başlanacağını belirten Kurum, "Tüm milletimize 22 Ocak'ta Manisamız'da gerçekleşen 5.4 ve artçı depremler sebebiyle geçmiş olsun dileklerim iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Depremin ardından, bakanlıklarımıza bağlı ekiplerimiz, Kızılay, AFAD ve görevli personelimiz, sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet ettiler. Acil ihtiyaçları gidermek ve hasar tespitlerini yapmak için ilgili birimler de sahaya indi. 2 bin 500 binada yapılan incelemede; Akhisar'da 134, Kırkağaç'ta 115 ağır hasarlı bina tespit edildi. İncelemelerde, Akhisar'da 176, Kırkağaç'ta 184 az hasarlı bina tespit ettik. Bir okulumuzun az hasarlı, diğerlerinin hasarsız olduğu tespit edildi. Mahalleleri inceledik ve 1 camimizin ağır hasarlı, bir de minarenin ağır hasarlı olduğunu saptadık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarımızı yaptık ve yapacağız. Yarından itibaren ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Valilik ve kaymakamlık eliyle vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ELZEM OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara önümüzdeki haftadan itibaren ödemeler yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD'ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin TL toplamda 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 TL ödenek göndereceğiz. Vatandaşlarımız pazartesi itibariyle kaymakamlara vereceği hesap numaralarına valilik kanalıyla ücretler yatırılacak. Kesin hasar tespit sonucunda TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç hem de Akhisar'da 100'er konut çalışmasına başlayacağız. Vatandaşlar dilediği takdirde burada hak sahibi olabilecekler. Hiçbir vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizde yılda 6.0 ve üzerinde birçok deprem meydana geliyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 bin canımız gitti. Her depremde kentsel dönüşümün daha elzem olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak dönüştürülmesi gereken 1, 5 milyon konutun her yıl 300 binini dönüştürmek için çalışıyoruz. Bakanlık olarak 65 bin konutun inşasına başladık. Dönüşüm hedeflerimiz; hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümdür. Süreci, tüm belediyelerimizle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/AKHİSAR, (Manisa), ()