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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
GENEL 24.01.2020, 17:35
AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Akhisar'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından mahallelere giderek, bilgi aldı. Karabörklü Mahallesi'nin ardından Bakan Kurum sırasıyla Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti. Buralarda ilçe halkı bir araya gelen Kurum, yetkililerden de bilgi aldı. Hasarlı yapıları da inceleyen Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp, yeniden inşa edileceğini söyledi. Akhisarlılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Kurum, mahalle ziyaretlerinden sonra Akhisar Kaymakamlığı'na geçti.
Tolga TAHÇI/AKHİSAR (Manisa), ()
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