Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'tan itibaren meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yıkım kararı çıkan yapıların yıkımına başlandı. Manisa Valiliği, AFAD ve belediye ekipleri, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından minare ve kubbesinde ağır hasar meydana gelen Vahdet Camii'nin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Bölgedeki evler boşaltılırken, araç yolları da trafiğe kapatıldı. İlk olarak iş makineleriyle caminin yıkımı başlarken, minare ise bağlanan kuşaklarla kademeli olarak yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan caminin yerine yeni bir cami inşa edileceği belirtildi. Karakurt Mahallesi'nin yanı sıra Selçikli, Musalar ve Gökçeahmet mahallerinde de yıkım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Tolga TAHÇI/MANİSA, ()
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016