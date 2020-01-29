Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin

Tolga TAHÇI/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken, vatandaşlar dün geceyi de dışarıda, başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.

​Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5 metruk binanın yıkıldığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu toplam 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Dün saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.10'da ise bu kez Akhisar ilçesi 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Çevre ilçe ve illerde de hissedilen depremler, paniğe neden oldu. Bu depremden sonra yine çok sayıda küçük ölçekli deprem oldu.

Bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dün gece evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarında geçirdi. Bazı depremzedeler çadırın içine soba kurarken, bazıları ise yaktıkları ateşin başında ısındı. Yetkililer ise depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.