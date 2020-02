Manisa'da artçı sarsıntılar tedirgin ediyor

Cemil SEVAL/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların tedirginliği de sürüyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 03.23'te Akhisar'da 4.6 büyüklüğündeki deprem, oldu. Depremde can ve mal kaybı ise yaşanmadı. Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi ise saat 14.36'da 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlar, bölgede meydana gelen depremler nedeniyle tedirginliklerini sürdürüyor.

Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesi sakinlerinden görme engelli Hilmi Çakır (66), "Gerçekten çok zor durumdayız. Hele benim gibi görme engelli biri için daha da zor. Bu gece meydana gelen deprem bizi çok korkuttu. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.

Çadırda yaşamını sürdüren lise öğrencisi Nefise Yaşar (16) ise, "Bu gece çok korktuk. O korkuyla aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Depreme uykuda yakalandık. Çok kötü bir durumdu. Çadırın içerisindeydik. Çadırın gidip geldiğini gördük. Alttan büyük bir ses geldi. Gerçekten çok korkunçtu" diye konuştu.

Arife Eriş (41) de hallerine şükrettiklerini belirterek, "Bu günler anlatılmaz çok endişeliyiz. Son 2 gündür, artık depremler sona erdi diye düşünüyorduk. Ancak, yine sarsıntılar başladı. Gerçekten çok korktuk" ifadelerini kullandı.

'MUHTAR EVLERDEKİ SON DURUMU ANLATTI'

Depremlerden sonraki bilanço hakkında bilgi veren Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir (29), şunları söyledi:

"Mahallemizde 35 hafif, 25 ağır hasarlı bina var. Bunların bazılarının yıkımına başlandı. Gece yarısı olan depremden sonra insanlarımız daha da panik oldu. Biz burada zor günler geçiriyoruz. Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız yok. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kadar ilgi ve alaka olacağını bilmiyorduk. Bu bize güç verdi gerçekten. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "2.2.2020 tarihinde saat 03.23 de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.